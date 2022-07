DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal wegen Lieferengpässen und Lockdowns in China zwar einen 11-prozentigen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, aber mehr iPhones verkauft als erwartet. Während Analysten einen Rückgang der iPhone-Verkäufe um 2,5 Prozent erwartet hatten, legten diese um 2,8 Prozent zu und erweisen sich trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen als stabil. "Wir sehen hier und da eine gewisse Schwäche", sagte Apple-CEO Tim Cook. "Aber insgesamt erwarten wir, dass sich der Umsatz im September-Quartal im Vergleich zum Juni im Jahresvergleich beschleunigen wird." Mit einem Konzernumsatz von 83 Milliarden Dollar - entsprechend einem Plus von 1,9 Prozent zum Vorjahr - übertraf Apple den auf 82,8 Milliarden Dollar lautenden Analystenkonsens. Der Nettogewinn sank auf 19,4 (21,7) Milliarden Dollar. Analysten hatten allerdings im Mittel mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar gerechnet. Die Verkäufe von iPad-Tablets, Mac-Computern und Wearables seien von Lieferengpässen betroffen gewesen, sagte Cook. Das Unternehmen erwartet, dass die Lieferengpässe im laufenden Quartal im Vergleich zum vorherigen nachlassen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon

13:00 Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati

13:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving

13:45 Abbvie Inc, Ergebnis 2Q, North Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,0 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Umfrage: 51,1 zuvor: 50,0

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.099,25 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.911,00 +1,4% Nikkei-225 27.771,87 -0,2% Hang-Seng-Index 20.159,95 -2,2% Kospi 2.448,71 +0,6% Shanghai-Composite 3.262,39 -0,6% S&P/ASX 200 6.958,00 +1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Ins Auge sticht nach einem verhaltenen Start ein kräftiges Minus in Hongkong. Dazu tragen insbesondere sehr schwache Kurse im Techniksektor bei, dessen Subindex um 4,2 Prozent regelrecht einknickt. Unter den Einzeltiteln verbilligen sich Alibaba Health Information Technology um 7 und Alibaba Group um fast 6 Prozent. Hintergrund ist ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der chinesische Milliardär Jack Ma plane, die Kontrolle über den Fintech-Riesen Ant abzugeben angesichts des regulatorischen Drucks auf das Mutterhaus Alibaba. Im weiteren verlieren Meituan 5,2 Prozent, nachdem die Regulierer hier und bei anderen Essenslieferdiensten jüngst Forderungen nach schärferen Sicherheitskontrollen vorgebracht hat. In diesem Umfeld stehen auch andere Technikaktien stark unter Verkaufsdruck. In Tokio und auch anderenorts sprechen Marktteilnehmer von fallenden Kursen bei den Bankaktien angesichts der in den USA wieder deutlich gesunkenen Marktzinsen. Nissan Motor verlieren rund 2 Prozent nach einem Rückgang des Nettogewinns um 59 Prozent im ersten Quartal. Bei Murata Manufacturing geht es nach dem Zahlenausweis um über 3 Prozent abwärts.

US-NACHBÖRSE

Apple musste zwar einen 11-prozentigen Gewinnrückgang hinnehmen, verkaufte aber mehr iPhones als erwartet. Umsatz und Gewinn fielen derweil über den Konsenserwartungen aus. Der Apple-Kurs legte auf Nasdaq.com um fast 3 Prozent zu. Amazon schossen um über 13 Prozent nach oben. Der Online-Riese wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus, und schnitt hier schlechter ab, als Analysten erwartet hatten, dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als geschätzt aus. Ganz anders beim Chipriesen Intel: Er senkte nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie verlor darauf über 8 Prozent. Der Kurs des Konkurrenten AMD gab um 0,6 Prozent nach, Nvidia verbilligten sich um 0,4 Prozent. United States Steel legten um knapp 4 Prozent zu, nachdem Ergebnis und Umsatz die Erwartungen überboten hatten. Der Chemiekonzern Chemours überraschte mit seinen Geschäftszahlen ebenso positiv, die Aktie gewann knapp 9 Prozent. Roku brachen um über 25 Prozent ein. Der Anbieter von Streaming-Hardware hatte mit Gewinn und Umsatz enttäuscht und auch in seinem Ausblick pessimistisch geklungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.529,63 +1,0% 332,04 -10,5% S&P-500 4.072,43 +1,2% 48,82 -14,6% Nasdaq-Comp. 12.162,59 +1,1% 130,17 -22,3% Nasdaq-100 12.717,87 +0,9% 116,40 -22,1% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 883 Mio 886 Mio Gewinner 2.447 2.680 Verlierer 777 550 unverändert 158 162

Fester - Unerwartet schwache Wirtschaftsdaten befeuerten zwar Konjunktursorgen, weckten jedoch zugleich Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihre Zinserhöhungen drosseln könnte. Bei den Einztelwerten machten Quartalzahlen die Kurse. Meta Platforms(-5,2%) meldete erstmals überhaupt einen Umsatzrückgang auf Jahressicht; der Gewinn sackte deutlich ab. Auch der Ausblick enttäuschte. Qualcomm (-4,5%) hatte ebenfalls einen eher verhaltenen Ausblick gegeben, wenngleich der Gewinn im zurückliegenden Quartal überraschend deutlich gesteigert wurde. Ford (+6,1%) meldete einen unerwartet kräftigen Anstieg von Umsatz und Gewinn. Honeywell (+3,7%) hatte zwar einen Gewinnrückgang vermeldet, gleichwohl aber mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch Merck & Co (-1,5%) und Pfizer (-2,5%) hatten die Erwartungen übertroffen. Allerdings gab es Befürchtungen, dass die Gewinne der Pharmahersteller unter Druck geraten könnten, falls die staatliche Krankenversicherung für Ältere oder Behinderte die Genehmigung erhalten sollte, die Medikamentenpreise mit den Herstellern auszuhandeln. Mastercard (+2,7%) meldete einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,87 -14,9 3,02 214,1 5 Jahre 2,69 -15,1 2,84 143,3 7 Jahre 2,70 -14,6 2,84 125,6 10 Jahre 2,67 -12,1 2,79 115,8 30 Jahre 3,01 -5,5 3,07 111,2

Am Anleihemarkt schossen die Kurse nach den überraschend schwachen Konjunkturdaten und damit gedämpften Zinserhöhungserwartungen nach oben, was sich in stark sinkenden Renditen niederschlug.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 % YTD EUR/USD 1,0214 +0,2% 1,0195 1,0205 -10,2% EUR/JPY 135,81 -0,8% 136,94 138,23 +3,8% EUR/GBP 0,8377 +0,1% 0,8372 0,8393 -0,3% GBP/USD 1,2194 +0,1% 1,2177 1,2160 -9,9% USD/JPY 132,97 -1,0% 134,33 135,46 +15,5% USD/KRW 1.300,41 +0,3% 1.296,07 1.303,10 +9,4% USD/CNY 6,7437 -0,1% 6,7473 6,7484 +6,1% USD/CNH 6,7492 +0,1% 6,7450 6,7469 +6,2% USD/HKD 7,8499 0% 7,8499 7,8492 +0,7% AUD/USD 0,7008 +0,3% 0,6990 0,6991 -3,5% NZD/USD 0,6314 +0,4% 0,6290 0,6270 -7,5% Bitcoin BTC/USD 23.973,12 +0,2% 23.930,16 23.141,12 -48,2% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar gab nach dem Rücksetzer, den er nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank verzeichnet hatte, weiter nach, diesmal gedrückt von den schwachen BIP-Daten. Die ING-Analysten sehen den Dollar, wenn auch mit höherer Volatilität, übergeordnet dennoch auf dem Weg nach oben. Eine weltweite Konjunkturschwäche und geopolitische Risiken dürften den Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten stützen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,73 96,42 +0,3% 0,31 +35,2% Brent/ICE 106,90 107,14 -0,2% -0,24 +42,7% YTD zu Vortagsschluss

Uneinheitlich - Während die internationl gehandelte Sorte Brent etwas zulegte, lag die US-Sorte WTI leicht im Minus. Händler sprachen von einem volatilen Geschäft inmitten neuer Rezessionssorgen nach den US-BIP-Daten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 02:11 ET (06:11 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.765,51 1.755,80 +0,6% +9,71 -3,5% Silber (Spot) 20,18 20,00 +0,9% +0,18 -13,4% Platin (Spot) 899,55 891,74 +0,9% +7,81 -7,3% Kupfer-Future 3,50 3,48 +0,6% +0,02 -21,3% YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis legte um über 1 Prozent deutlich zu, gestützt von der Hoffnung einer verhalteneren Gangart bei den Zinserhöhungen und stark fallenden Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Juni zum Vorjahr in der Kernrate um 2,3 Prozent gestiegen, einen Tick stärker als mit 2,3 Prozent geschätzt. Die Industrieproduktion stieg derweil im Juni zum Vormonat um 8,9 Prozent, deutlich stärker als mit 3,8 Prozent prognostiziert. Der Einzelhandelsumsatz wuchs zum Vorjahr um 1,5 Prozent.

USA/CHINA

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden nach Angaben der chinesischen Staatsmedien erneut davor gewarnt, die Spannungen um Taiwan weiter anzuheizen. "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen", sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem "offenen und tiefgründigen" virtuellen Treffen mit seinem US-Kollegen.

AMAZON

hat das zweite Quartal in Folge einen Rückgang des Umsatzwachstums und einem Nettoverlust verzeichnet, weil die Stärke des Cloud-Geschäfts durch die anhaltende Schwäche des Kerngeschäfts im Einzelhandel aufgewogen wurde. Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 121,2 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 2 Milliarden Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Der Verlust ist zum Teil auf die Beteiligung des Unternehmens an dem Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive zurückzuführen, dessen Bewertung in diesem Jahr stark gesunken ist. Der Nettoverlust verfehlte zwar die Erwartungen der Analysten eines moderaten Gewinns, aber der Umsatz wuchs schneller als erwartet.

INTEL

hat nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr eingedampft. Die Erlöse sanken zum Vorjahr um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar und verfehlten die Konsensschätzung von 18,07 Milliarden. Damit war es das zweite Quartal in Folge mit rückläufigen Umsätzen. Intel leidet darunter, dass mit dem Abflauen der Corona-Pandemie die Nachfrage nach PC spürbar nachlässt. Unterm Strich schrieb Intel einen Quartalsverlust von 454 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Nettogewinn von 5,75 Milliarden Dollar zu Buche gestanden hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 02:11 ET (06:11 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.