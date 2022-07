NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 360 auf 350 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Seine reduzierten Gewinnprognosen für den Industriegasekonzern reflektierten fehlende Einnahmen aus russischen Quellen, negative Währungseffekte und ein langsameres Wirtschaftswachstum, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 21:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de