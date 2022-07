ams Osram mit soliden Ergebnissen in anspruchsvollem Lieferketten- und volatilerem MarktumfeldBNP Paribas - Q2 net 3,18 Mrd EUR (Prog 2,67) , Erträge 12,78 Mrd (Prog 122)Enel erzeugt mehr Strom - höhere Beschaffungskosten belastenL'Oreal - H1 Umsatz 18,36 Mrd (Prog 17,84), net 3,2 Mrd GG 2,4 Vj Palfinger: Historisch höchster Halbjahresumsatz trotz großer HerausforderungenRenault wird zuversichtlicher - Russland-Aufgabe kostet MilliardenTalenthouse beschließt Kapitalerhöhung zur Stärkung der BilanzSwiss Re erzielt 157 Mio. USD Gewinn in H1 dank Profit von 405 Mio. USD in Q2 aap Implantate: Q2 schwächer als erwartet und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2022adesso übernimmt quadox AG und rückt in die Top 5 der SAP Analytics-Marktführer in ...

