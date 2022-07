Der Dax präsentierte sich am gestrigen Donnerstag (28.07.) in robuster Verfassung. Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank vom Mittwoch dominierte frischer Optimismus das Handelsgeschehen. Im Ergebnis konnte sich der Index weiter von der 13.000er Marke entfernen. Sollte es dem Index nun auch noch gelingen, am heutigen Freitag einen positiven Wochenausklang zu kreieren, wäre das ein weiterer wichtiger Fingerzeig. Positive Impulse könnten auch unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...