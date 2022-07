Der Wafer-Hersteller Siltronic traut sich wegen des schwachen Euro und einer weiterhin guten Nachfrage im laufenden Jahr noch mehr Umsatz zu als bisher gedacht. "Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern zeigt, dass die langfristigen Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie trotz der Verunsicherung in manchen Endmärkten weiter in Kraft sind", so Vorstand Dr. Christoph von Plotho. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie springt wieder an.Siltronic ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus ...

