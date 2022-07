"Die Deutsche Bahn fährt erstmals seit 28 Monaten Pandemie wieder Gewinn ein", freute sich CFO Levin Holle in der Telko zu den Hj.-Zahlen des Staatskonzerns. Unterm Strich steht für die ersten sechs Monate statt der -975 Mio. aus dem Vj. ein operativer Gewinn (ber. EBIT) von 876 Mio. Euro (Umsatz: +28,4% auf rd. 28 Mrd. Euro).Im Fernverkehr blickt Bahn-Chef Richard Lutz auf den reisestärksten Mai und Juni in der Bahn-Geschichte zurück (1. Hj. 59,1 Mio. Fahrgäste, +117%) und bei Regio treibt das 9-Euro-Ticket den Fahrgastzulauf (+60%) kräftig an. Das Experiment mit dem billigen ÖPNV sei geglückt, pries der Bahn-Lenker, wenngleich er die Kehrseite des Ansturms, überlastete Züge und Mitarbeiter, nicht schönzureden versuchte. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...