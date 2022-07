Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Amazon -0,57% und Apple -1,80% dürften am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt für gute Laune sorgen. Für den DAX +0,88% zeichnen sich weitere Gewinne ab, am Morgen wurde der deutsche Leitindex rund 0,5 Prozent höher bei 13.351 Punkte taxiert. Sein jüngstes Zwischenhoch lag im Juli bei 13.399 Punkten und bei aktuell 13.441 Punkten wartet die 50-Tage-Linie als ...

