Nach einem Hoch im März mit einem Kurs von 18,73 Euro hat sich die Nordex-Aktie ISIN: DE000A0D6554 verabschiedet und ist in mehreren Etappen bei einem Tief von 7,476 Euro angekommen. Bei diesem Kurs gab es Anfang Juli eine starke Gegenbewegung nach oben und es wurden in vier Handelstagen Kursgewinne von über 30 Prozent geschrieben. Nach einer Korrektur bis in den Bereich um 8,00 Euro ist am Mittwoch die Gegenoffensive der Bullen gestartet und jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...