FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURE FOODS TASMANIA LTD. C9CB AU0000086530
AB/FROM ONWARDS 29.07.2022
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PURE FOODS TASMANIA LTD. C9CB AU0000086530
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