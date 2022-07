Hy2gen kooperiert mit Euromovement für Anlagenbau in Jänschwalde In der brandenburgischen Gemeinde Jänschwalde auf dem ehemaligen Flugplatz und künftigem "Green Areal Lausitz" (GRAL) soll in 2027 eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff und SAF (Sustainable Aviation Fuel) in Betrieb gehen. Hy2gen startet dazu nun mit dem Grundstückseigentümer Euromovement Industriepark GmbH die erste Projektphase. Das ...

