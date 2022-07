Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,93 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Im Vergleich zum Vorjahr (0,90 US-Dollar) wird die Zwischendividende damit um 3,3 Prozent erhöht. AstraZeneca zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 12. September 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 11. August 2022. Die Gesamtdividende für 2021 lag ...

