InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist ein Biotechunternehmen, das sich auf die Erforschung CBD-gestützter Medikamente spezialisiert hat. Man kann die Forschungsgebiete in drei Hauptgruppen unterteilen:

In allen drei Fachgebieten wurden schon beeindruckende Studienresultate veröffentlicht!

Die bis dato erzielten Erkenntnisse stammen von der Behandlung von Hunden, aber das Ziel von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist es ohne jeden Zweifel, dieses Medikament auch der Humanmedizin zugänglich zumachen. Damit dies Realität werden kann, wurden schon zahlreiche Schritte unternommen.

Pharma & Biotech News: "InnoCan Pharma meldet beeindruckende Ergebnisse vorklinischer Studien…"

Das Innocan-LPD-Epilepsie-Wunder? Die preisgekrönten Wissenschaftler von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) dokumentierten zuletzt…

Innocan Reports Positive Results from Recent Preclinical Trial on Epileptic Seizures On a Dog using LPT: "Since The Last LPT injection, Paco (dog) Has Not Had a Seizure for Over 10 weeks"