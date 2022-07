Amazon hat mit seinen Zahlen und dem Ausblick einen Kaufalarm an der Börse ausgelöst. Der weltgrößte Online-Händler hat den Umsatz im zweiten Quartal trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich gesteigert. Nach den herben Verlusten in den vergangenen Monaten könnte der Aktie nun Historisches gelingen.Amazon gewann im nachbörslichen Handel 14 Prozent auf 138,94 Dollar. Bleibt es bei der Performance im regulären Handel, würde das Plus im Juli auf 30 Prozent wachsen. Stand jetzt wäre dies der ...

