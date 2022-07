Der amerikanische Schokoladenhersteller The Hershey Company (ISIN: US4278661081, NYSE: HSY) zahlt am 15. September 2022 eine Quartalsdividende (371. Dividende in Folge) von 1,036 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Record date ist der 19. August 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (0,901 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um rund 15 Prozent. Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Hershey 4,144 US-Dollar aus. Beim ...

