Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Preisentwicklung im Juli hat schockiert, denn trotz der Entlastung an den Tankstellen und eines hohen Basiseffektes ist die Inflationsrate nur minimal gesunken, so die Analysten der Helaba.Vor allem die Überwälzung der extremen Gaspreisanstiege habe für den neuerlichen Schub im Monatsvergleich gesorgt. Heute richte sich der Blick auf die Schnellschätzung der EWU-Inflation. Anders als in Deutschland könnten die Euro-Länder nicht auf einen deutlichen Rückgang der Benzinpreise verweisen. Zudem sei kein dämpfender Basiseffekt vorhanden, sodass die EWU-Teuerung auf ein neues Rekordhoch springen dürfte. Die EZB stehe unter Druck dagegen vorzugehen, auch wenn die konjunkturellen Stimmungsindikatoren nachgeben und sich die Wachstumsperspektiven trüben würden. ...

