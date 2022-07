München (ots) -- "Köln 50667"-Darsteller Daniel Peukmann und Carolina Noeding trauten sich- Rauschende Hochzeitsfeier auf Mallorca- Bildmaterial der romantischen Trauung steht nun zur VerfügungVon der Soap zum Altar: Die RTLZWEI-Reality-Soap-Stars Carolina und Daniel Peukmann gaben sich gestern Abend das Ja-Wort. Live aus Mallorca und zur besten Sendezeit bei RTLZWEI konnten die Fans dabei sein, wie die beiden den Bund der Ehe eingingen.Nun sind sie Mann und Frau: Die Peukmanns kamen aus dem Strahlen nicht mehr heraus als sie sich gegenseitig das Ja-Wort gaben. Gegen 22:15 Uhr war es nach einer emotionalen Rede der Traurednerin endlich so weit. Ab 19:05 Uhr führten Aleksandra Bechtel und Eric Schroth durch "die Promihochzeit des Jahres" so Aleksandra Bechtel, die strahlend von der sonnigen Insel berichtete. Auch Eric Schroth gerat während des Abends ordentlich ins Schwärmen.Unter den Gästen von "Köln 50667 LIVE" fanden sich auch weitere bekannte Gesichter: So waren zum Beispiel Ex-Soap-Darstellerin und Influencerin Maddy Nigmatullin, Ex-Darsteller Paul Griffig sowie Mallorcasängerin Isi Glück eingeladen. Aber auch aktuelle Soap-Stars beglückwünschten das Paar auf ihrer Feier. Alexander Molz, Jossy Luzayadio, Tom Leucht und Jiena Viduka zählten zu den Gästen.Produziert wurde das Live-Event von filmpool Entertainment GmbH.Wer die Traumhochzeit verpasst hat, kann sich das Warm-Up sowie die ganze Live-Sendung noch einmal auf RTL+ ansehen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5284598