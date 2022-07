Wolfratshausen (ots) -Am 7. Juli 2022 wurden von Oracle neue, geänderte Support Daten der Oracle Fusion Middleware veröffentlicht.Während für die Version 12.2.1.4 bisher von einem Ende des Premier Support im August 2022 auszugehen war, wurde im aktualisierten Dokument die Frist bis zum Dezember 2025 verlängert. Entsprechend wurde auch der Zeitraum des Extended Support für diese Version von August 2025 auf den Dezember 2027 verlängert.Damit bekommen Kunden, die das aktuelle Release von Oracle Forms und Reports einsetzen, eine langfristige und stabile Planungsperspektive.Das Auf- und Ab mit der An- und Abkündigung von Oracle Reports hat doch sehr viel zu einer Verunsicherung beigetragen.Wir werden unsere Kunden auch in Zukunft über aktuelle Entwicklungen informieren.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5284621