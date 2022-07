Meta Platforms (WKN: A1JWVX)-Aktien haben vom Hoch bereits mehr als 50 % verloren (28.07.2022). Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Gründe für den Kursrückgang So hat Apple (WKN: 865985) seine Datenschutzrichtlinien verschärft, was dazu führt, dass Facebook-Nutzer der uneingeschränkten Datenaufzeichnung nun widersprechen können. Google hat einen ähnlichen Schritt vollzogen. Zudem machen Meta Platforms die europäischen Behörden zu schaffen, die keinen Datentransfer in die USA mehr möchten. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...