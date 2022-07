Das Metaverse ist ein spannender Trend, der womöglich zum Megatrend werden könnte. Doch taugt die Idee auch als Geschäftsmodell? Auf der einen Seite steht der Traum von einem digitalen Lebensraum, der den bis in alle Ecken kolonisierten Planeten um einen virtuellen Kontinent erweitern könnte. Und auch dort wollen die Bewohner mit virtuellen Grundstücken, Waren und Dienstleistungen handeln. Auf der anderen Seite stehen 8 Mrd. Menschen, die in Zukunft vielleicht oder vielleicht auch nicht in das Metaverse ...

