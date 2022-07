Offensichtlich konnte Volkswagen (WKN: 766403) den Markt mit den jüngsten Quartalszahlen überzeugen. So liegt die im DAX gelistete Vorzugsaktie über 3 % in der Gewinnzone (Stand: 28.07.2022, maßgeblich für alle Kennzahlen). Vor allem die Entspannung der Coronasituation in China konnte auch bei den Anlegern für Entspannung sorgen. Wurde China in den vergangenen Monaten oftmals als Grund eingeschränkter Produktionskapazitäten genannt, könnte das Land für Volkswagen für zunehmenden Rückenwind sorgen. ...

