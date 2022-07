Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juli deutlich gesunken und verharrt den dritten Monat in Folge unter dem langfristigen Durchschnitt.Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft trüben sich weiter ein. Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juli deutlich gesunken und verharrt den dritten Monat in Folge unter dem langfristigen Durchschnitt. Die Rede ist von «dunklen Wolken am Konjunkturhimmel». Konkret sank das Barometer im Berichtsmonat um 5,1 auf noch 90,1 Punkte, wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich am...

