Der Krieg in der Ukraine sorgt auch in der Finanzwelt für Verwerfungen - Bernd Deeken, Berenberg, ordnet die Sachverhalte ein. Das Segment erneuerbare Energien unter den derzeitigen Gegebenheiten und die jüngsten Marktveränderungen: Zusammenfassung In Europa wächst die Sorge vor einem möglichen Energienotstand im kommenden Winter, nachdem Russland im Zusammenhang mit seinem Angriffskrieg gegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...