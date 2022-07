Deutschland Top Aktien Index - Quartalszahlen und positive Expertenmeinung sorgen für gute Stimmung!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Auf Wochensicht zählte der Deutschland Top Aktien Index zu den stärksten Strategieindizes. Unterstützung bekam der auf Stimmungsindikatoren basierende Index in den vergangenen Handelstagen vor allem von den Aktien von DWS Group, Eckert & Ziegler, Encavis und Verbio Vereinigte Bioenergie. DWS Group meldete für das abgelaufene Quartal zwar einen Gewinnrückgang und einen Mittelabfluss in Milliardenhöhe. Die Abflüsse erfolgten vor allem aus Geldmarktfonds und ETFs. Höhermargige aktiv gemanagte Fonds konnten allerdings leichte Zuflüsse verbuchen. Dies kam bei den Investoren gut an. Die Aktie des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler hat seit November 2021 zeitweise 75 Prozent verloren. Anfang Juli drehte die Aktie. Auftrieb gaben zuletzt gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Encavis markierte heute ein neues Jahreshoch und nimmt Anlauf auf das Allzeithoch. Unterstützung kam von der Verabschiedung des US-Klimapakets, wenngleich es deutlich kleiner ausfällt, als von US-Präsident Joe Biden zunächst geplant. Verbio hat Ende Juni erneut die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 erhöht und der Aktie damit positive Impulse gegeben.

Der Deutschland Top Aktien Index bildet die Kursentwicklung von minimal 10 bis maximal 40 Aktien ab, die durch einen Algorithmus der Stockpulse GmbH anhand der stärksten Stimmungsmuster selektiert wurden. Die Datenbasis des Auswahluniversums wird von der ICF Bank täglich an die Stockpulse übermittelt. StockPulse analysiert die Kommunikation zu den Aktien aus dem Auswahluniversum und im Allgemeinen zum Thema Börse in öffentlich zugänglichen Social Media- und Nachrichtenquellen. Jede von StockPulse eingesammelte Nachricht wird mittels Textanalyse (Sentiment-Analyse) verarbeitet und klassifiziert (Einstufung in eine positive, negative oder neutrale Kategorie). Daraus resultiert für jede Nachricht ein numerischer Wert (das Sentiment), welcher auf einer beliebigen Zeiteinheit zusammengefasst werden kann.

Am Selektionstag untersucht der Algorithmus die Sentiment-Werte der vergangenen drei Monate und identifiziert die Aktien mit den stärksten Stimmungsmustern aus dem Universum in dieser Zeitperiode. Das Stimmungsmuster wird durch einen numerischen Wert repräsentiert. Anschließend werden die Aktien anhand dieser Stimmungswerte und der Kommunikationsstärke ("Buzz") absteigend sortiert. Der Buzz-Wert für eine Aktie muss über 130 Prozent liegen (100 Prozent Buzz entsprechen dem Durchschnitt). Anschließend werden die Top 40 Prozent des resultierenden Rankings als Zielportfolio ausgewählt. Die prozentuale Auswahl der Aktien wird vorgenommen, um am Ende ein Ziel-Portfolio von durchschnittlich 20 Aktien zu erhalten, welches die Titel mit den stärksten Stimmungsmustern und höchsten Buzz- Werten über den betrachteten Zeitraum aufweist.

Sollte der Algorithmus weniger als 10 Aktien identifizieren, so werden weitere Aktien in absteigender Reihenfolge nach Stimmungsmuster-Werten ausgewählt bis mindestens 10 Aktien ausgewählt wurden. Sollte der Algorithmus mehr als 40 Aktien identifizieren, so werden maximal die ersten 40 Aktien in absteigender Reihenfolge nach stärksten Stimmungsmustern ausgewählt. Aktuell sind 22 Aktien im Index enthalten. Aktuell sind neben den genannten Titeln unter anderem Dermapharm Holding, TAG Immobilien und Vitesco Technologies enthalten.

Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Negative Nachrichten einzelner Unternehmen oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten das Aktienbarometer hingegen unter Druck setzen und so zu Verlusten führen.

Chart: Deutschland Top Aktien Index

Widerstandsmarken: 1.210/1.2700 Punkte

Unterstützungsmarken: 1.040/1.110/1.140 Punkte

Der Deutschland Top Aktien Index ist gestern aus dem seit Jahresbeginn gebildeten Abwärtstrend ausgebrochen. Dieser Ausbruch wurde heute bestätigt. Damit besteht die Chance auf eine nachhaltige Trendwende. Aus technischer Sicht hat der Index nun Potenzial bis zum Junihoch von 1.210 Punkten. Unterstützung findet der Aktienindex zwischen 1.110 und 1.140 Punkten.

Deutschland Top Aktien Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 13.04.2021 - 29.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Deutschland Top Aktien Index in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)





Betrachtungszeitraum: 20.12.2019 (Start des Index) - 29.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de



HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Deutschland Top Aktien Index ISIN/WKN DE000HZ5UBV2 / HZ5UBV * Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 11,43 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 29.07.2022

