News von Trading-Treff.de Was ist das für ein Bild? Die USA sind in die Rezession geschlittert und die Aktienmärkte steigen. Der US-Dollar notiert schwächer und die US-Notenbank signalisiert ein Auslaufen des Zinserhöhungszyklus. An der Börse gibt es nicht nur das eine oder nur das andere. Es sind komplexe Zusammenhänge die durchaus für Verwirrung sorgen können. Doch es gibt eine Konstante, die immer Recht behält. Der Markt selbst! Er gibt die Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...