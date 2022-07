Man ist es fast schon gewöhnt, dass Apple (WKN: 865985) Rekordumsätze vermeldet. Und so ist es auch diesmal mit den neuesten Quartalszahlen, die der Apfel-Konzern am Donnerstag nachbörslich präsentiert hat. Die Aktie reagiert dennoch nur mit einem relativ kleinen Kursplus von 3% auf 162,02 US$. Woran liegt das? Was können Anleger hier noch erwarten? Apple mit Hauptsitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Hard- und Softwareentwickler ...

