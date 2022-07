NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das zweite Quartal des Rohstoffhändlers und Bergbaukonzerns sei in weiten Bereichen schwächer als von ihm und dem Konsens erwartet ausgefallen, wobei Kupfer, Kohle und Nickel die größten Ausreißer geweisen seien, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dennoch sieht er starke Geschäftsaussichten, vor allem im Bereich Kraftwerkskohle, und rät Anlegern, im Falle größerer Kursschwächen zu kaufen./ck/ajx



