Die Wall Street blickt auf China: Welche Rolle wird das Land neben Russland künftig spielen? Gibt es gar eine neue Blockbildung in der Welt? Darüber spricht die Wall Street-Expertin Sandra Navidi mit Martin Kerscher.

China wird künftig in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft eine größere Rolle spielen - so viel scheint sicher. Wie wird aber die engere Zusammenarbeit zwischen China und Russland an der Wall Street wahrgenommen?

Sandra Navidi, Wall Street-Expertin und Bestsellerautorin, spricht im Interview mit wallstreet:online TV über die kritischen Punkte, die an der Wall Street derzeit beobachtet werden. Die Frage, die alle umtreibt: Wird der nächste schwarze Schwan aus China kommen?

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

