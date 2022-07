Zug um Zug rollt von der Bethune-Mine in Kanada, um das von K+S geförderte Kali an die Landwirte in aller Welt zu verteilen. Und das ist ein lohnenswertes Geschäft. Denn mit knapp 800 Dollar sind etwa in den USA die Preise für den begehrten Dünger so hoch wie lediglich einmal seit Beginn der Aufzeichnungen - und das ist auch schon über 13 Jahre her.

Den vollständigen Artikel lesen ...