Die Inflation ist im Juni hierzulande den zweiten Monat in Folge (von 7,6 auf 7,5 Prozent) gefallen. Im Gegensatz dazu hat die Teuerung in der Eurozone einen neuen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte.Dies ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent gestiegen. Analysten hatten eine Beschleunigung ...

