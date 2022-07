Insbesondere die erneuerbaren Energien konnten kräftig zulegen. Der Hintergrund: Die Biden Administration verkündete gestern ein Förderpaket für die Branche von sagenhaften 369 Mrd. US-Dollar, um den Kampf gegen den Klimawandel zu forcieren. Viele Aktien der Branche sprangen erheblich an. So zum Beispiel SUNRUN (+ 30,0 %), der Wasserstoff-Wert PLUG POWER (+ 25,9 %), FUELCELL (+ 5,3 %) oder der Wechselrichter- und Speicherspezialist ENPHASE (+ 7,6 %). Das blieb nicht ohne Wirkung auf die hiesigen Aktien der Branche. Im Zuge dessen erreichte gestern VERBIO sein Kursziel. Der Betreiber und Anbieter von Biogasanlagen konnte allein gestern um über 10% zulegen. Wir passen das Kursziel auf 68 Euro an, gehen allerdings davon aus, dass jetzt erst mal wieder ein Rücksetzer im Kurs ansteht. Wer hier noch aufspringen will, sollte das abwarten. Weitere Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.



