DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.102,25 +0,7% -13,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.871,25 +1,1% -21,1% Euro-Stoxx-50 3.698,59 +1,3% -14,0% Stoxx-50 3.652,03 +0,4% -4,4% DAX 13.446,61 +1,2% -15,4% FTSE 7.384,03 +0,5% -0,5% CAC 6.430,95 +1,4% -10,1% Nikkei-225 27.801,64 -0,0% -3,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 156,68 -1,22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,60 96,42 +2,3% 2,18 +37,8% Brent/ICE 109,55 107,14 +2,2% 2,41 +46,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 192,51 201,67 -3,2% -6,31 +232,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,43 1.755,80 +0,4% +6,63 -3,7% Silber (Spot) 20,06 20,00 +0,3% +0,06 -14,0% Platin (Spot) 897,13 891,74 +0,6% +5,39 -7,6% Kupfer-Future 3,52 3,48 +1,3% +0,05 -20,7%

Die Erwartung eines knappen Angebots treibt die Ölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen dürfte es am Freitag weiter nach oben gehen. Anleger schöpfen Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkt auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mit einem neuerlichen Rückgang im zweiten Quartal befindet sich die US-Wirtschaft zwar in einer technischen Rezession, doch lässt dies hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Beobachter weisen auch darauf hin, dass Teile der US-Wirtschaft noch immer sehr gut laufen und auch die Beschäftigungslage noch immer hervorragend ist.

Unter den Konjunkturdaten des Tages steht vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Sollte dieser hoch ausfallen, könnte das Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben, meinen die Analysten von MUFG und verweisen darauf, dass der Index im ersten Quartal ein Rekordhoch erreicht habe. Daneben werden noch die persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem Juni, der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago aus dem Juli und der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung ebenfalls aus dem Juli veröffentlicht.

Apple-Aktien legen vorbörslich um 3,6 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als erwartet. Amazon springen um 12 Prozent. Der Online-Riese wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus und schnitt hier schlechter ab, als Analysten erwartet hatten, dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als geschätzt aus. Zudem lief die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sehr gut.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q, North Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,0 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Umfrage: 51,1 zuvor: 50,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag noch leicht aus. Überwiegend gute Unternehmenszahlen mit teils erhöhten Prognosen treiben die Kurse. Auch sehen die bisher vorgelegten BIP-Daten aus den europäischen Ländern zumeist positiv aus, wenn auch begleitet von heftigen Inflationsanstiegen. Die auf ein neues Rekordhoch von 8,9 Prozent gestiegenen Preisdaten aus der Eurozone für Juli stellen keinen Belastungsfaktor dar, obgleich sie den Druck auf die EZB weiter erhöhen. Als überzeugend werden die Geschäftszahlen von Renault (+4,3%) gewertet. Bei Vivendi (-5,4%) lag der Umsatz für die Analysten der Deutschen Bank im Rahmen der Erwartung, das EBIT leicht unter der Schätzung. Bei der Air France-KLM (+5,4%) wurde durch die steigende Auslastung der Kapazitäten ein Gewinn verbucht. Besonders positiv wird aber der Ausblick auf einen Gewinn auch für das Gesamtjahr gesehen. Wie erhofft den Ausblick erhöht hat auch Siltronic (+5,9%). Bei Palfinger (+4,1%) aus Österreich lastet dagegen die Kosteninflation auf der Marge. Der Gewinn des Kranherstellers ging zurück, obwohl der Umsatz deutlich gesteigert wurde. Auf dem aktuellen Kursniveau sei dies aber eingepreist. Die Aktie von Takkt bricht nach Vorlage der Geschäftsentwicklung zum zweiten Quartal um 12,2 Prozent ein. Nachdem die Aktie seit Jahresanfang bis Donnerstagschluss kaum verändert notiert hat, wird sie mit Blick auf die kommenden Monate nun verkauft. Der Sektorindex der Banken steigt um 1,5 Prozent. Dabei legen die Aktien der Finanzhäuser, die am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt haben, überproportional zu. So steigen Natwest um 7,3 Prozent, die britische Bank hebt nach einem starken zweiten Quartal den Ausblick an und zahlt zudem eine Sonderdividende. BBVA aus Spanien legen um 5,5 Prozent zu, hier loben Analysten die Entwicklung am Heimatmarkt. Aus Frankreich meldet die BNP Paribas (+4,1%) ein andauernd gutes Momentum bei Einnahmen und Ertrag bei gleichzeitig guter Kostenkontrolle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27h Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0234 +0,4% 1,0246 1,0126 -10,0% EUR/JPY 136,36 -0,4% 135,93 138,32 +4,2% EUR/CHF 0,9746 +0,1% 0,9742 0,9753 -6,1% EUR/GBP 0,8404 +0,4% 0,8382 0,8421 +0,0% USD/JPY 133,25 -0,8% 132,70 136,60 +15,8% GBP/USD 1,2175 -0,0% 1,2221 1,2024 -10,0% USD/CNH (Offshore) 6,7362 -0,1% 6,7469 6,7691 +6,0% Bitcoin BTC/USD 24.017,40 +0,4% 24.054,53 20.837,45 -48,1% YTD zu Vortagsschluss

Das schwache US-Bruttoinlandsprodukt vom Vortag lastet weiter auf dem Dollar. Die Daten hätten die Erwartungen der Anleger an die nächsten Zinserhöhungen der US-Notenbank gedämpft, sagen die Analysten von MUFG. Das könnte sich allerdings ändern, wenn der für Freitag angekündigte Arbeitskostenindex für das zweite Quartal überraschend hoch ausfiele, heißt es unter Verweis darauf, dass der Index im ersten Quartal ein Rekordhoch erreicht habe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Ausreißer nach unten waren die chinesischen Börsen. Der Techniksektor in Hongkong verlor im Späthandel rund 5,5 Prozent. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der chinesische Milliardär Jack Ma planen soll, die Kontrolle über den Fintech-Riesen Ant abzugeben angesichts des regulatorischen Drucks auf das Mutterhaus Alibaba (-7%). Alibaba Health Information Technology fielen um 7,6 Prozent. Meituan verloren 6,2 Prozent, nachdem der Regulierer hier und bei anderen Essenslieferdiensten Forderungen nach schärferen Sicherheitskontrollen vorgebracht hat. Das Technikschwergewicht Tencent büßte über 4 Prozent ein. Zur trüben Stimmung an den chinesischen Börsen trug auch bei, dass Peking mehr oder weniger eingeräumt hat, dass das Land sein Wachstumsziel in diesem Jahr verfehlen wird. Zugleich wurde vom Politbüro signalisiert, dass man an der Null-Covid-Politik festhalten und nur vorsichtige Schritte zur Unterstützung des angeschlagenen Immobilienmarktes unternehmen will. Daneben brachte das Telefonat zwischen den Präsidenten Xi und Biden offenbar nichts in Richtung Lockerung der wechselseitigen Strafzölle. Stattdessen warnte Xi die USA vor einer Einmischung in Taiwan. In Tokio schloss der Nikkei-225 mit 27.802 Punkten kaum verändert, auch gebremst vom deutlich gestiegenen Yen gegenüber dem auch auf breiter Front schwächeren Dollar. Aufgrund schwindender Zinserhöhungsspekulationen in den USA gehörten Bankaktien in Tokio und anderswo eher zu den Tagesverlierern. Nissan Motor verloren 4,8 Prozent nach einem Rückgang des Nettogewinns um 59 Prozent im ersten Quartal. Bei Murata Manufacturing ging es nach dem Zahlenausweis um 2,7 Prozent abwärts. Daiichi Sankyo gaben nach dem Geschäftsausweis um 1,8 Prozent nach. Der Kurs des Triebwerkbauers Hanwha Aerospace schnellte um 20 Prozent nach oben, angetrieben vom Plan, das Geschäft in das des verbundenen Rüstungsunternehmens Hanwha Defense zu integrieren, um wettbewerbsstärker zu werden.

CREDIT

Weiter auf Entspannungskurs zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nach den Zinsentscheidungen aus Europa und nun auch den USA können Marktteilnehmer die Rahmenbedingungen für den Kreditmarkt neu bewerten. Hohe Risikoaufschläge vor der Fed-Sitzung werden ausgepreist. So engt sich der Itraxx-Index der Sub Financials von Wochenspitzen um 235 Basispunkten am Dienstag auf nunmehr nur noch 209 Bp ein. Beim Crossover-Index ging es im selben Zeitraum von 576 Bp auf aktuell 516 Bp herunter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel betreibt wegen Erdgas-Herausforderung Kohlekessel weiter

Henkel ist einem Medienbericht zufolge wie andere Chemiekonzerne dabei, temporär Kohle und Öl länger einzusetzen, um das teure und derzeit eingeschränkt fließende Gas in der Strom- und Dampferzeugung einzusparen. Der Konsumgüterhersteller lege derzeit Kohle- und Ölvorräte an, schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer Vorabmeldung.

Adesso kauft SAP-Analytics-Spezialisten

Die Adesso SE stärkt sich mit einem Zukauf. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es den SAP-Analytics-Spezialisten Quadox mit Sitz in Walldorf vollständig. Quadox hat zuletzt einen Umsatz von rund 7 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von knapp 20 Prozent erzielt. Der Kaufpreis belaufe sich auf einen höheren einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

Audi bestätigt trotz Herausforderungen Jahresprognose

Audi hält nach einem guten ersten Halbjahr trotz steigender Belastungen aus höheren Energiekosten und Rohstoffpreisen am Ausblick für das laufende Jahr fest. Die Premiumtochter des Volkswagen-Konzerns rechnet für die Markengruppe, zu der neben Audi auch Ducati, Bentley und Lamborghini gehören, mit einer operativen Marge von 9 bis 11 Prozent. Der Umsatz soll zwischen 62 Milliarden und 65 Milliarden Euro liegen, der Absatz bei 1,8 bis 1,9 Millionen Autos.

DIC Asset platziert ESG-Link-Schuldschein über 100 Millionen Euro

DIC Asset hat erneut einen Schuldschein platziert, dessen Zinskonditionen mit "verlässlich messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen" des Unternehmens verknüpft sind. Die drei- und fünfjährigen Tranchen haben ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro und kommen mit einer gewichteten jährlichen Durchschnittsverzinsung von 3,56 Prozent daher.

Exasol wächst und bestätigt Ausblick

Die Exasol AG ist im zweiten Quartal dank einer breiteren Kundenbasis weiter gewachsen. Der Datenbank-Anbieter bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr. So rechnet Exasol weiterhin mit einem Anstieg der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) auf 28,5 bis 40 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA soll sich auf minus 14 bis minus 16 Millionen Euro von minus 30,9 Millionen Euro im Vorjahr verbessern.

Koenig & Bauer schreibt Verlust im zweiten Quartal

Die weltweit gestörten Lieferketten haben dem Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer im zweiten Quartal zu schaffen gemacht. Der Konzern rutschte in die roten Zahlen. Die bisherige Jahresprognose einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bestätigte das Unternehmen, das sich wegen der anhaltenden Unsicherheit über Lieferketten, Inflation und Konjunktur aber keinen konkreten Ausblick zutraut.

Manz muss nach Sonderabschreibung Jahresziele reduzieren

Die Manz AG muss nach erfolglosen Verhandlungen mit dem chinesischen Kunden Chongqing Shenhua Thin Film Solar Technology über ein Solar-Großprojekt nicht zahlungswirksame Sonderabschreibungen von 23,2 Millionen Euro vornehmen. Abgeschrieben werde ein Vertragsvermögenswert aus dem Solarprojekt, teilte das Unternehmen mit.

Surteco mit Gewinnrückgang - EBIT-Prognose nun am unteren Rand

Surteco hat im ersten Halbjahr rückläufige Gewinne trotz Umsatzsteigerungen verzeichnet. Auch bei den Gewinnmargen hat das Unternehmen den Druck durch höhere Inputkosten gespürt. Beim operativen Gewinnziel für das Gesamtjahr hält die Beteiligungsgesellschaft für Marken der Oberflächentechnologie nur noch am unteren Rand der Zielspanne für erreichbar - und auch nur dann, wenn "die Industrie in Europa weiterhin vollumfänglich mit Gas versorgt wird". Das zweite Halbjahr werde "deutlich schwieriger".

Varta erweitert Vorstand und verlängert Vertrag mit CFO Hessenberger

Der Batteriehersteller Varta hat seinen Vorstand erweitert und zudem den Vertrag mit Finanzvorstand Armin Hessenberger um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Mit Wirkung zum 1. August wurde Markus Hackstein als neues, viertes Mitglied in den Vorstand bestellt und wird dort die Geschäftsbereiche V4Drive (E-Mobility), Energy Storage Systems und Power Pack Solutions gesamtheitlich verantworten, wie die Varta AG mitteilte.

Air France-KLM streicht Kapazitätsausblick

Angesichts des Arbeitskräftemangels an den Flughäfen hat Air France-KLM den Ausblick für die Flugkapazitäten im dritten Quartal gesenkt. Die französisch-niederländische Airline-Holding kämpft wie Wettbewerber auch mit Problemen im operativen Geschäft, weil nach dem Personalabbau in der Pandemie Mitarbeiter fehlen, um die steigende Reisenachfrage bedienen zu können.

AMS-Osram schreibt Verlust im zweiten Quartal

AMS-Osram hat im zweiten Quartal unter anderem wegen Lieferkettenproblemen weniger Umsatz erzielt und einen Verlust geschrieben.

Andritz steigert Umsatz und verdient mehr

Die Andritz AG hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bekräftigt, sowohl bei Umsatz als auch EBITA und Konzernergebnis wird weiter mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Astrazeneca erhöht die Umsatzprognose - neuer CEO benannt

Astrazeneca ist im zweiten Quartal wegen hoher Belastungen durch Wechselkurse unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Der schwedisch-britische Pharmariese hob bei Vorlage der Zwischenbilanz allerdings die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Ferner wurde ein Nachfolger für die Nachfolge von CEO Leif Johansson benannt. Michel Demare soll Astrazeneca führen, wenn Johansson im April 2023 in den Ruhestand tritt.

Engie steigert Halbjahresgewinn und bestätigt Ausblick 2022

Der Energiekonzern Engie hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt und seine Jahresprognose bestätigt. Die Abhängigkeit von russischen Gasimporten sei bereits erheblich reduziert worden, teilte die Engie SA mit.

Eni mit Gewinnsprung dank hoher Rohstoffpreise und Raffineriemargen

Der Energiekonzern Eni hat im zweiten Quartal von den ohen Rohstoffpreisen und starken Raffineriemargen profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Der Nettogewinn sprang auf 3,82 Milliarden Euro, gegenüber 247 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte operative Gewinn stieg von 2,05 Milliarden auf 5,84 Milliarden Euro. Der Umsatz legte von 16,29 Milliarden auf 31,56 Milliarden Euro zu.

Essilorluxottica steigert Gewinn in 1H trotz Gegenwind

Die Essilorluxottica SA hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert trotz Gegenwind und der Auswirkungen der Corona-Pandemie in China. Das mittelfristige Wachstumsziel bestätigte der französisch-italienische Brillenkonzern.

Glencore senkt Kupferprognose 2022 wegen technischer Probleme

Der Rohstoffkonzern Glencore hat seine Prognose für die Kupferproduktion 2022 gesenkt. Die Produktionsprognosen für andere Rohstoffe ließ der Konzern unverändert.

Hermes im Halbjahr mit Margen-Rekord - Wachstum zuletzt schwächer

Hermes war im ersten Halbjahr trotz zeitweiligen Lockdowns in China so profitabel wie nie. Das Luxusmodeunternehmen verbuchte nach eigenen Angaben einen Anstieg des wiederkehrenden operativen Gewinns von 1,72 auf 2,3 Milliarden Euro, die entsprechende Marge erreichte mit 42 Prozent einen neuen Höchststand. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 1,64 Milliarden Euro, der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr auf 5,48 Milliarden Euro.

IAG schreibt im 2. Quartal erstmals seit Pandemie wieder Gewinn

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) hat im zweiten Quartal zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie einen Gewinn erzielt, da sich die Nachfrage bei allen Fluggesellschaften erholte. Dies unterstützte die Prognose eines bereinigten Betriebsgewinns im Gesamtjahr.

Natwest übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal

Die britische Bank Natwest hat im zweiten Quartal einen operativen Gewinn vor Steuern und Erträge verbucht, die über den Markterwartungen lagen.

Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nimmt Ryanair ins Visier

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nimmt nach der Streikandrohung bei der Lufthansa auch die irische Billigfluggesellschaft Ryanair ins Visier. Die VC kritisierte am Freitag, dass Ryanair-Chef Michael O'Leary wieder sein volles Vorkrisen-Gehalt beziehe, während die Beschäftigten weiter Krisenabschläge beim Gehalt hinnehmen müssten. Das sei aus Sicht aller Ryanair-Beschäftigten "zutiefst unfair".

Signify büßt Marge ein und passt Prognose an

Signify hat im zweiten Quartal dank Veräußerungen unter dem Strich mehr verdient, bei der operativen Marge aber Federn gelassen. Der niederländische Lichtspezialist passte bei Vorlage der Halbjahreszahlen jetzt seine Margenerwartung an.

Renault schreibt wegen Russland-Geschäft Verlust und erhöht Ausblick

Renault hat im ersten Halbjahr aufgrund seines Rückzugs aus Russland und des Halbleitermangels einen Verlust verbucht. Dennoch hob der französische Autobauer seine Ziele für 2022 an.

SNB mit Halbjahresverlust von 95,2 Mrd CHF wg Fremdwährungspositionen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat aufgrund der Aufwertung des Franken und Kursverlusten bei den von ihr gehaltenen Assets einen Halbjahresverlust von 95,2 Milliarden Franken verbucht. Kernpunkt dieser Entwicklung war der Verlust auf die Fremdwährungspositionen, der sich auf 97,4 Milliarden Franken summierte. Dem standen nur relativ geringe Gewinne ausanderen Bereichen gegenüber.

Swiss Re mit Gewinnrückgang im Halbjahr, Ukraine-Rückstellungen belasten

Die Swiss Re AG hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang verbucht, der auf niedrigere Kapitalanlageergebnisse und Rückstellungen für die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurückzuführen ist. Der in Zürich ansässige Rückversicherer berichtete für die sechs Monate per Ende Juni einen Nettogewinn von 157 Millionen US-Dollar, gegenüber 1,05 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Telefonica und Liberty Global bauen Glasfasernetz in Großbritannien

Spaniens Telekomkonzern Telefonica, der britische Breitbandanbieter Liberty Global und der Finanzinvestor Infravia Capital Partners wollen zusammen rund 4,5 Milliarden Pfund in Großbritannien investieren, um Millionen von Briten Zugang zum Glasfasernetz zu verschaffen.

Vinci kann Gewinn nach Erholung im Reiseverkehr mehr als verdoppeln

Vinci hat im ersten Halbjahr den Nettogewinn mehr als verdoppelt und dabei von der Erholung im Reiseverkehr sowie breiten Gewinnzuwächsen profitiert.

LG Electronics verfehlt Erwartungen beim Nettogewinn

LG Electronics hat im zweiten Quartal netto 338,00 Milliarden Won (250 Millionen Euro) verdient, 76 Prozent weniger als im Quartal zuvor und auch deutlich weniger, als im Konsens der Analysten mit 384 Millionen Won erwartet. Im Vorjahr hatte der Ausstieg aus dem Smartphone-Geschäft dem südkoreanischen Elektronikriesen noch einen hohen Verlust eingetragen.

Sony übertrifft Erwartungen - senkt aber Gewinnprognose

Sony hat mit Hilfe höherer Gewinne im Film- und Finanzgeschäft seinen Konzernüberschuss im ersten Quartal (per Ende Juni) um 3 Prozent auf 218,20 Milliarden Yen (1,6 Milliarden Euro) ausgeweitet. Damit übertraf der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern die von Quick zusammengestellte Konsensschätzung von 209,31 Milliarden Yen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.