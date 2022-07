Der Einstieg in den DAX Short (ISIN DE000SH44QS8) per Limitkauf gelang endlich. Das Limit von 19,70 Euro ist heute früh an Stuttgart ausgeführt worden. Wir sind also mit der ersten Tranche positioniert. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten: Steigt der DAX weiter, kaufen die die nächste Tranche. Zu welchem Limit, lesen Sie dann im Börsenkompass. Theoretisch kann der DAX auch über die 14.000 Punkte steigen, ohne seinen Abwärtstrend zu verlassen. Hier noch mal der Chart von Montag dazu.



Dreht das deutsche Börsenbarometer hingegen wieder nach unten ab, ohne dass die Nachkäufe aufgenommen wurden, sind Sie schon mit einem Teilbetrag dabei und profitieren von den fallenden Kursen. Mit dieser Situation sind wir sehr zufrieden. Weitere Details zu der Spekulation finden Sie in unserer heutigen Stop&Go Meldung.



Haben Sie auch Lust auf diese Mischung aus Investition und Spekulation? Dann testen Sie uns! Sie können den Bernecker Börsenkompass 30 Tage gratis exklusiv bei unserem Partner Finanzen100 im Bereich PREMIUM ausprobieren.





