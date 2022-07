Wien (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung hat sich den zweiten Monat in Folge etwas abgeschwächt, die Inflationsrate in Deutschland bleibt im Juli aber außergewöhnlich hoch, so die Experten von "FONDS professionell".Wie das Statistische Bundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitteile, hätten Waren und Dienstleistungen 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gekostet. Im Juni habe die Jahresinflationsrate noch bei 7,6 Prozent gelegen, im Mai bei 7,9 Prozent. Beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), der in der EU einheitlich berechnet werde, weise die Behörde für Deutschland eine Inflationsrate von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat aus. ...

