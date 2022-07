Toronto, Ontario, Kanada (29. Juli 2022) - EV Technology Group Ltd. (das "Unternehmen" oder "EV Technology Group") (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt heute bekannt, dass sein strategischer Partner MOKE International Limited ("MIL"), mit dem das Unternehmen gerade eine endgültige Vereinbarung über den Kauf von bis zu 100% von MILs Aktienkapital unterzeichnet hat, eine neue Direct-to-Consumer-Website, www.mokeinternational.com, gestartet hat, über die die Kunden den Elektro-MOKE konfigurieren, vorbestellen, eine Probefahrt buchen und seine Lieferung veranlassen können.

MOKE International hat den Start seiner Kunden-Webplattform offiziell bekanntgegeben. Die Website vervollständigt das Angebot einer durchgängigen Customer Experience der Marke MOKE und erweitert damit die Erfahrungen aus der realen Welt, die der kürzlich eröffnete Flagshipstore Casa MOKE in St Tropez bietet. Durch diese Online-Erfahrung können Kunden ein Höchstmaß an Service seitens der Marke genießen - bei Vorverkäufen, Käufen und Kundendienst. Über die Website können Kunden einen Elektro-MOKE vorbestellen, indem sie eine Anzahlung von 990 GBP tätigen. Außerdem umfasst die Website Lieferoptionen, wie zum Beispiel an die Casa MOKE in Saint-Tropez, den Händlerstandort der Hendy Group an der Südküste Großbritanniens oder die direkte Lieferung nach Hause innerhalb der UK oder Europas.

Außerdem können Kunden über den Produktkonfigurator ihr Fahrzeug gestalten. Das umfasst Funktionen wie die Wahl eines zusätzlichen Verdecks sowie die Auswahl aus fünf, zurzeit verfügbaren spielerischen Farbtönen wie Granite Grey, Sunlight Yellow, Sunset Orange, Scuba Blue und Wave Blue.

Die neue Internetplattform von MOKE International für den Direktvertrieb

Die 1964 von Sir Alec Issigonis gegründete Marke MOKE steht für einen sorgenfreien Lifestyle und zeichnet sich durch ein einzigartiges Styling aus. Schnell erhielt die Marke MOKE einen Berühmtheitsstatus und viele Ikonen der damaligen Zeit wurden an exklusiven Orten in der Karibik oder in Frankreich hinter dem Steuer abgelichtet, darunter beispielsweise Brigitte Bardot, The Beach Boys und James Bond. Der historische Absatz lag bei fast 50.000 MOKEs, die weltweit verkauft wurden, unter anderem in die USA, nach Europa, Großbritannien, in die Karibik sowie nach Australien und Neuseeland.

Isobel Dando, CEO von MOKE International, sagte: "Die Zukunft ist eine nahtlose Omnichannel-Erfahrung für die Kunden. Darum freuen wir uns so sehr, dass wir unseren Kunden die bequeme Möglichkeit geben können, einen Elektro-MOKE über unsere neue Website zu kaufen und gleichzeitig das Produkt in unserem Flagshipstore "Casa MOKE" in Saint-Tropez anzufassen und zu spüren. Wir möchten unseren Kunden ein ganz persönliches Erlebnis bieten - sei es, dass sie mit unserem Produktkonfigurator ihre Lieblingsfarbe auswählen oder eine Testfahrt an der französischen Riviera ganz nach ihrer Wahl buchen."

Wouter Witvoet, CEO und Gründer der EV Technology Group, fügte hinzu: "Es ist wichtig, dass den Kunden des Elektro-MOKE eine Erfahrung geboten wird, die dem Prestige der Kultmarke MOKE entspricht - vom ersten Besuch der Website bis hin zur Erfahrung im Geschäft. Der Spaß, den die Marke ausstrahlt, ist ansteckend, und das Team von MOKE International hat es geschafft, diesen in unserer Onlineplattform einzufangen."

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von "End-to-End"-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

MOKE

MOKE und das MOKE-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MOKE International Limited ("MOKE International") in der Europäischen Union und anderen Gebieten. MOKE International, ein in England eingetragenes Unternehmen, ist der einzige Hersteller von Original-MOKE-Fahrzeugen weltweit. Die Marke wurde von Casti S.p.A. erworben und geht auf die ursprüngliche Registrierung der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 zurück. MOKE France ist der offizielle französische Lizenznehmer. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://mokeinternational.com

Medien

Rachael D'Amore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

mailto:dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO und Chairman des Board of Directors

mailto:wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Direct-to-Consumer-Website von MIL, Online-Bestellungen für das elektrische MOKE und die endgültige Vereinbarung zwischen der EV Technology Group und den Aktionären von MIL beziehen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "enthaltend", "verbleibend", "zu sein" oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den Einreichungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66887Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66887&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2692761018Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2692761018