adesso SE hebt Umsatzguidance für Gesamtjahr auf Basis vorläufiger Zahlen mit starkem Wachstum im 1. Halbjahr 2022 an Die adesso SE hat im 1. Halbjahr 2022 ihr starkes Wachstum nach vorläufigen Zahlen mit einem Zuwachs von 28 % auf 412,1 Mio. EUR fortgeführt und liegt damit über den Prognosewerten für das Gesamtjahr. Hintergründe sind die anhaltend hohen Nachfrage im Bereich von IT-Dienstleistungen, das starke Personalwachstum sowie erfolgreiche Akquisitionen. Im Vergleich zum stark durch den Sondereffekt aus einem Unternehmensverkauf beeinflussten EBITDA des Vorjahres in Höhe von 55,7 Mio. EUR fiel das EBITDA im 1. Halbjahr 2022 mit 38,0 Mio. EUR wie erwartet geringer aus. Unter Herausrechnung des Effekts wurde erneut der Wert des Vorjahres erreicht. Die EBITDA-Marge nach den ersten sechs Monaten errechnet sich zu 9,2 %. Wie erwartet fiel das 2. Quartal 2022 aufgrund der geringeren Anzahl Arbeitstage sowie einer einkalkulierten geringeren Auslastung durch wieder mehr Präsenzveranstaltungen nach den von Remote-Arbeit geprägten Pandemiejahren schwächer aus. Während im stärkeren ersten Quartal 2022 209,8 Mio. EUR Umsatz bei einem EBITDA von 27,9 Mio. EUR erlöst wurden, steuerte das zweite Quartal des Jahres bei einem Umsatz von 202,3 Mio. EUR (Vorjahr: 159,2 Mio. €) einen EBITDA-Beitrag von 10,1 Mio. EUR (Vorjahr: 19,8 Mio. EUR) bei. Während im zweiten Quartal des Vorjahrs hohe Lizenzerlöse mit der in|sure Ecosphere verbucht werden konnten, werden 2022 voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr weitere signifikante Lizenzabschlüsse getätigt. Sowohl die Auftragslage im IT-Services-Segment als auch die vielversprechende Pipeline im Bereich der in|sure Ecosphere sind als positiv zu bewerten. Die allgemein als herausfordernd beschriebene Konjunkturlage hat nur in Ausnahmesituationen zu Projektverschiebungen geführt, so dass der Vorstand aufgrund der absehbaren Indikatoren mit einem starken 2. Halbjahr 2022 rechnet. Auf Basis der vorläufigen Zahlen sowie der Planungen für den weiteren Jahresverlauf hebt der Vorstand die Umsatzguidance für das Gesamtjahr auf 800 bis 850 Mio. EUR an (bisher 750 bis 800 Mio. EUR). Die Prognose für das EBITDA von 90 bis 95 Mio. EUR und die EBITDA-Marge von 11 bis 12 % wird bekräftigt. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht. Der Halbjahresbericht mit finalen Zahlen wird planmäßig am 15. August 2022 veröffentlicht und ebenfalls auf der Website unter www.adesso-group.de abrufbar sein.





