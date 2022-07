Baden-Baden (ots) -Urlaub mit dem Wohnmobil liegt voll im Trend. Ab Montag, 1. August 2022, widmet sich das "ARD-Buffet" diesem Thema eine Woche lang und beweist, dass Campingküche nicht immer Ravioli aus der Dose sein muss. Was mit einer kleinen Küchenausrüstung kulinarisch alles möglich ist, zeigen die "ARD-Buffet"-Köch:innen Antonina Müller, Kevin von Holt, Sören Anders, Rainer Klutsch und Daniele Corona. Zu sehen von Montag bis Freitag von 12:15 bis 13 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek abrufbar.Einfach und köstlichMit wenig Aufwand beim Campen Köstliches zaubern: Vom sizilianischen Nudelsalat über gegrillte Rindersteaks mit Ziegenkäse ist für jeden Geschmack und jede kleine Wohnmobilküche etwas dabei. Außerdem dürfen sich die Zuschauer:innen der ARD-Ratgebersendung in der ersten Augustwoche noch auf viele weitere Themen rund um den Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen freuen. Durch die Woche moderiert Sebastian Müller.Rezepte im Camping-FormatAlle Rezepte gibt es auch zum Ausdrucken im handlichen Camping-Format inklusive einer Checkliste auf ardbuffet.de (https://www.swr.de/buffet/), in der "ARD-Buffet"-App oder direkt hier: https://www.swr.de/-/id=25486374/property=download/nid=98256/1o1txo3/index.pdf"ARD-Buffet": montags bis freitags 12:15 bis 13 Uhr im Erstenund in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/ard-buffet/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNjY1MTY)Facebook: www.facebook.com/ARDLebenUndGeniessenWeitere Informationen unter: http://swr.li/ard-buffet-campingkuecheFotos: ARD-foto.deNewsletter: SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Pressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5285109