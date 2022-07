FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Amazon von 155 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Betriebsergebnis des Online-Händlers habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Lee Horowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztlich sei Amazon für die Anleger ein Hafen inmitten der gesamtwirtschaftlichen Widrigkeiten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 09:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de