Das müssen Sie am Freitag, den 29. Juli wissen: Der Ausverkauf des Dollars setzt sich am frühen Freitag fort. Der US Dollar Index fällt auf seinen schwächsten Stand seit Anfang Juli unter 106,00. Der positive Stimmungsumschwung an den Märkten trotz der enttäuschenden makroökonomischen Daten aus den USA führte dazu, dass der Greenback weiter an Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...