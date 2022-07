DGAP-News: BingX / Schlagwort(e): Sonstiges

BingX expandiert nach Deutschland SINGAPUR - Media OutReach - 29. Juli 2022 - BingX, die führende Social-Trading-Plattform, die USDC-Optionen anbietet, hat den Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten in Deutschland angekündigt. Dies erfolgt im Anschluss an die Eröffnung ihrer litauischen Niederlassung im April. Deutschland war das erste Land, das eine Blockchain-Strategie angenommen und den Weg für die Weiterentwicklung einer Blockchain-Technologie, Web3, und von Metaverse-Anwendungen in verschiedenen Bereichen geebnet hat. Diese Durchdringung und die schnell zunehmende Akzeptanz sind nicht unbemerkt geblieben. 2021 haben ungefähr 2,6 % der Deutschen Kryptowährungen genutzt oder nutzen sie weiterhin und 44 % der Deutschen sind daran interessiert, in Kryptowährungen zu investieren. BingX wird Ressourcen ausbauen, um ihre neuen deutschen Nutzer zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, Kryptowährungen auf der BingX-Plattform zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Außerdem arbeitet das Team daran, die Plattform um die Landessprache Deutsch zu erweitern. "Angesichts des wachsenden Zuspruchs in Deutschland hat sich BingX zu einer strategischen Expansion auf diesen Markt und zur Unterstützung der Nutzer durch Vereinfachung des Krypto-Tradings über unsere Social-Trading-Plattform entschlossen. Wir werden zu gegebener Zeit weiter in andere europäische Märkte expandieren" - Elvisco Carrington, PR & Communications Director von BingX. BingX erstreckt sich über verschiedene Märkte und umfasst eine globale Nutzergemeinde; es besteht eine starke Nachfrage nach einem sicheren und gesetzeskonformen Krypto-Asset-System. BingX basiert auf einem umfassenderen globalen Markt und genießt dank ihrer sicheren und regulierten Plattform das Vertrauen von Anlegern aus der ganzen Welt. Mit ihrer zweiten europäischen Niederlassung setzt sich BingX für die Entwicklung und den Aufbau eines offenen, inklusiven, vermögensstarken Kryptowährungsmarkts ein, um Anleger weltweit zu unterstützen. Über BingX Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat sich BingX zur weltweit führenden Social-Trading-Plattform entwickelt. Es handelt sich um eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivative, die ein sicheres, zuverlässiges, benutzerorientiertes und offenes Ökosystem mit intuitiven Social-Trading-Funktionen bietet, in dem die Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte wie LikeCoin, Rarible, AquaGoat & ICHI handeln können. BingX gibt zudem ständig aktuelle Informationen zu neuen Projekten und Preistabellen bekannt. Dazu zählt beispielsweise, dass in den Ländern und Regionen, in denen BingX aktiv ist, von den jeweiligen Regierungen anerkannte und regulierte Lizenzen für Finanzdienstleistungen registriert oder erworben wurden. Medienkontakt: elvisco@bingx.com

