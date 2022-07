Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US74907L1026 Quoin Pharmaceuticals Ltd. 29.07.2022 US74907L2016 Quoin Pharmaceuticals Ltd. 01.08.2022 Tausch 12,5:1

FR0014000T90 2MX Organic S.A. 29.07.2022 FR001400BMH7 Teract 01.08.2022 Tausch 1:1

