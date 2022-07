Intel hat den größten Umsatzrückgang seit mehr als zehn Jahren hinnehmen müssen. Der Chiphersteller machte dafür ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld verantwortlich. Aktionäre nehmen Abstand von der Aktie.

Betrug der Gewinn das Jahr zuvor noch gut fünf Milliarden US-Dollar, schrieb das US-amerikanische Halbleiterunternehmen einen Verlust von 454 Millionen US-Dollar im zweiten Geschäftsquartal. Die Jahresziele kassierte Intel. Bei unseren w:o Usern kommen die roten Zahlen nicht gut an:

Galileo_Investments: Wir kommen langsam in die Nähe des Kurses von 33 Euro. Dann schaue ich mir Intel nochmal an. Zur Erinnerung: Ich hatte vor längerer Zeit Intel für 54 Euro verkauft, weil ich von den Produkten nicht mehr überzeugt war. Unter dem Strich: Man muss derzeit überhaupt keine Chip-Werte im Depot haben. Die werden alle noch günstiger. Gilt auch für AMAT, ASML oder TSMC, NVIDIA etc.. Intel hat überall Probleme und ist kein Kauf, eher ein Sell (Umsätze und Gewinne werden im Jahr 2022 stark sinken. Muss zwingend ein Halbleiter-Wert ins Depot, würde ich derzeit klar AMD (aber erst bei 50 bis 60 Euro) oder vielleicht auch Qualcomm bevorzugen.