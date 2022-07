Am 10. August werden die beiden Samsung-Foldables Flip und Fold in ihren jeweils vierten Versionen erwartet. Erfolgs-Leaker Evan Blass hat die Marketingbilder offenbar schon jetzt in die Finger bekommen. Sie verkaufen sich von Jahr zu Jahr besser - die beiden Samsung-Foldables Z Flip und Z Fold. Ob sich der Aufwärtstrend auch mit der vierten Version der beiden Klapp- und Falt-Smartphones fortsetzen wird, dürften wir schon bald erfahren. Leaker zeigt Smartphones in voller Pracht Denn für den 10. August 2022 hat der koreanische ...

