TORONTO, July 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts zeigt seine jüngsten Anstrengungen durch den Einsatz neuester Technologie, um das Erlebnis der Gäste im Rahmen der gesamten Kundenerfahrung weiter zu verbessern. Das Gästeerlebnis vor der Ankunft wird nun durch mehrere detaillierte Videos verbessert, die die Resorts durch erstklassige Kameratechnologie aus der Perspektive des Gastes zeigen, was es den Reisenden ermöglicht, die Örtlichkeiten zu erkunden, und ihnen bei Buchungsentscheidungen behilflich ist.



Über 40 Videos werden über die offiziellen Kanäle von Blue Diamond Resorts unter dem Namen Above & Beyond (Von oben und darüber hinaus) veröffentlicht. "Der Name dieser Videoserie spiegelt die DNA von Blue Diamond Resorts wider", so Alejandro Rodriguez del Peon, Director of Marketing and Public Relations bei Blue Diamond Resorts. "Die FPV-Technologie bietet einen anderen Blickwinkel, um all unsere All-Inclusive-Luxusresorts anzusehen. Wir können sie von oben und darüber hinaus sehen und dabei immer noch einen Schritt weiter gehen", fügte er hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen Technologie nutzt, um einzigartige Erfahrungen zu bieten. Weitere Projekte umfassen seine Signature-Angebote All-In Connectivity und Plugged In, die in den Royalton Luxury Resorts und den Planet Hollywood Beach Resorts zur Verfügung stehen, sowie die Augmented-Reality-Tour für Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort.

Blue Diamond Resorts plant, während der kommenden Monate ein Resort pro Woche zu veröffentlichen, um es all seinen künftigen Gästen zu ermöglichen, jedes seiner Resorts auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Sie können einige Videos ansehen, indem Sie hier klicken.

Über Blue Diamond Resorts

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Blue Diamond Resortsein beeindruckendes Portfolio von 45 Resorts mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern aufgebaut, die sich an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik befinden. Sie sind darauf ausgerichtet, dass die Gäste jeden Augenblick ihres reinen Erwachsenenurlaubs oder ihres Urlaubs voller Spaß für die ganze Familie genießen können. Entfliehen Sie ins Paradies - in ein preisgekröntes All-In Luxury Royalton Luxury ResortEgal, ob Sie als Familie unterwegs sind, in einer Gruppe, als Paar oder mit Freunden - jeder gehört zur Familie, und Sie erhalten personalisierte Dienstleistungen und Signature-Ausstattungsmerkmale wie All-In Connectivity. Nutzen Sie auch unsere Sports Event Guarantee, um nach Lust und Laune Ihre Lieblingssportarten zu praktizieren. Hideaway at Royaltonbietet ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, zusammen mit einem stylishen Lifestyle-Resort. Party Your Way Royalton CHICResorts - Es gibt immer etwas zu feiern in diesen umwerfenden, Erwachsenen vorbehaltenen Resorts inmitten der atemberaubenden Schönheit der Tropen. Auf Jamaika bietet das Grand Lido NegrilGästen über 21 einen einzigartigen All-Inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resortseinen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels and Resortslädt seine Gäste zu Vacation Like A Star ein, mit fesselnden und interaktiven Erlebnissen sowie bekannten Popkultur-Elementen aus berühmten Filmen, Musik und Sport. Mystique by Royalton, verschiedene Resorts im Boutique-Stil, bietet individuelle Urlaubreisen und endlose Abenteuer in auffallend schönen Gegenden.

