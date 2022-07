DJ PTA-DD: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta046/29.07.2022/18:02) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die 1 Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Anke Schäferkordt 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am 3 Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft b) LEI YEH5ZCD6E441RHVHD759 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI des Instruments Kennung DE000DK0KNA4 b) Art des Geschäfts Sonstiges Automatische Rückzahlung des Zertifikats "DekaBank BMW Express-Zertifikat Memory 08/2022" in Höhe des Nennbetrags nebst Zinsen zum Fälligkeitstermin am 04.08.2022. Die Bedingung für diese Art der Abwicklung ist gemäß den Emissionsbedingungen des Zertifikats am 28.07.2022 eingetreten. c) Preis(e) Volumen 1.067,00 EUR 160.050,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1.067,00 EUR 160.050,00 EUR e) Datum des Geschäfts 28.07.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: veronika.roesler@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Aquis Exchange Europe

