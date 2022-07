Der Leitindex SMI hat am letzten Handelstag der Woche wieder Höhen erklommen, wie sie zuletzt Mitte Juni gesehen wurden.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem ganztags freundlichen Markt fester geschlossen. Der Leitindex SMI hat am Handelstag wieder Höhen erklommen, wie sie zuletzt Mitte Juni gesehen wurden. Die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis drückten ihn jedoch herunter. Da die anderen Werte mehrheitlich jedoch markant zulegen konnten, blieb er im Plus. Das Erholungs-Rally setze...

Den vollständigen Artikel lesen ...