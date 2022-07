DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.708,10 +1,53% -13,73% Stoxx50 3.662,50 +0,70% -4,08% DAX 13.484,05 +1,52% -15,11% FTSE 7.423,43 +1,06% -0,53% CAC 6.448,50 +1,72% -9,85% DJIA 32.666,13 +0,42% -10,11% S&P-500 4.107,73 +0,87% -13,82% Nasdaq-Comp. 12.295,14 +1,09% -21,41% Nasdaq-100 12.843,49 +0,99% -21,30% Nikkei-225 27.801,64 -0,05% -3,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,79 +24 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 100,07 96,42 +3,8% 3,65 +39,8% Brent/ICE 110,17 107,14 +2,8% 3,03 +47,1% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 195,00 201,67 -1,9% -3,81 +232,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.764,32 1.755,80 +0,5% +8,52 -3,6% Silber (Spot) 20,23 20,00 +1,1% +0,23 -13,2% Platin (Spot) 898,68 891,74 +0,8% +6,94 -7,4% Kupfer-Future 3,58 3,48 +2,9% +0,10 -19,5% YTD zu Vortagsschluss

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen derweil deutlich nach oben. Hier stütze die Annahme einer Angebotsknappheit, heißt es.

FINANZMARKT USA

Fester - Anleger schöpfen Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkt auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde. Es dämpfte Zinserhöhungsspekulationen. Unter den Konjunkturdaten des Tages steht vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Dieser ist höher ausgefallen als von Ökonomen prognostiziert, was Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben könnte, meinen die Analysten von MUFG. Die persönlichen Einkommen und Ausgaben sind im Juni jeweils etwas stärker gestiegen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago fiel schwächer aus als erwartet, der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung etwas besser. Apple (+2,6%) verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als erwartet. Amazon (+11%) wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus und verfehlte die Schätzungen. Dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als prognostiziert aus. Zudem lief die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sehr gut. Chiphersteller Intel (-9,4%) hat derweil nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal seine Jahresprognosen gesenkt. Die Aktien der Wettbewerber AMD und Nvidia tendieren etwas leichter. Roku (-26%) hatte mit Gewinn und Umsatz enttäuscht und auch in seinem Ausblick pessimistisch geklungen. Exxon Mobil (+3,8%) hat dank hoher Ölpreise dagegen im zweiten Quartal einen Rekordgewinn verzeichnet und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auch Wettbewerber Chevron (+8%) vermeldete ein Rekordergebnis. Enttäuschende Zahlen und ein pessimistischer Ausblick drücken Procter & Gamble um 5,8 Prozent.

Staatsanleihen werden verkauft. Die Renditen bauen ihre Verluste nach ihrem jüngsten Rücksetzer noch aus.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Überwiegend gute Unternehmenszahlen mit teils erhöhten Prognosen trieben die Kurse. Auch sehen die bisher vorgelegten BIP-Daten aus den europäischen Ländern zumeist positiv aus, wenn auch begleitet von heftigen Inflationsanstiegen. Die auf ein neues Rekordhoch von 8,9 Prozent gestiegenen Preisdaten aus der Eurozone für Juli stellten keinen Belastungsfaktor dar, obgleich sie den Druck auf die EZB weiter erhöhen. Überzeugende Geschäftszahlen und einen ermutigenden Ausblick legte Renault (+5,1%) vor. Als durchwachsen wurden dagegen die Zahlen von Vivendi (-7,2%) gewertet. Bei Air France-KLM (+4,4%) wurde durch die steigende Auslastung der Kapazitäten ein Gewinn verbucht. Zalando (+6,5%) profitierte von den guten Amazon-Zahlen, nachdem die jüngste Gewinnwarnung von Walmart den gesamten Sektor unter Druck gesetzt hatte. Adidas (+0,9%) blieben hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück. Die Adidas-Ziele für 2025 scheinen nach einer weiteren Gewinnwarnung unerreichbar zu sein, so die Analysten der UBS.Aixtron gaben nach einer Herunterstufung durch die DZ Bank 4,2 Prozent nach. Kion legten dagegen nach positiven Analystenstimmen gleich um 8,4 Prozent zu. Unerwartet stark waren die Zweitquartalszahlen von Siltronic (+6,3%). Bei BBVA (+6%) lobten Analysten die Entwicklung am Heimatmarkt, an dem der Gewinn rund ein Fünftel über der Markterwartung ausgefallen sei. Aus Frankreich meldete die BNP Paribas (+2,9%) ein andauernd gutes Momentum bei Einnahmen und Ertrag bei gleichzeitig guter Kostenkontrolle. Intesa Sanpaolo gewannen nach soliden Zahlen 1,3 Prozent. Takkt brachen dagegen nach Zahlenvorlage um 12,4 Prozent ein. Warburg verwies auf den rückläufigen Trend bei der Zahl der Aufträge trotz insgesamt positiv ausgefallener Zweitquartalszahlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27h Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0195 +0,0% 1,0246 1,0126 -10,3% EUR/JPY 135,93 -0,7% 135,93 138,32 +3,9% EUR/CHF 0,9700 -0,4% 0,9742 0,9753 -6,5% EUR/GBP 0,8379 +0,1% 0,8382 0,8421 -0,3% USD/JPY 133,33 -0,7% 132,70 136,60 +15,8% GBP/USD 1,2167 -0,1% 1,2221 1,2024 -10,1% USD/CNH (Offshore) 6,7529 +0,1% 6,7469 6,7691 +6,3% Bitcoin BTC/USD 23.735,97 -0,8% 24.054,53 20.837,45 -48,7% YTD zu Vortagesschluss

Der Dollar erholte sich etwas nach dem überraschend deutlich gestiegenen Arbeitskostenindex. Allerdings lastet das schwache US-BIP vom Vortag weiter auf dem Greenback. Die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger mindert überdies das Interesse an "sicheren Häfen", zu denen auch die US-Währung gerechnet wird. Der Dollarindex liegt noch 0,3 Prozent im Minus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Ausreißer nach unten waren die chinesischen Börsen. Der Techniksektor in Hongkong verlor im Späthandel rund 5,5 Prozent. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach der chinesische Milliardär Jack Ma planen soll, die Kontrolle über den Fintech-Riesen Ant abzugeben angesichts des regulatorischen Drucks auf das Mutterhaus Alibaba (-7%). Alibaba Health Information Technology fielen um 7,6 Prozent. Meituan verloren 6,2 Prozent, nachdem der Regulierer hier und bei anderen Essenslieferdiensten Forderungen nach schärferen Sicherheitskontrollen vorgebracht hat. Das Technikschwergewicht Tencent büßte über 4 Prozent ein. Zur trüben Stimmung an den chinesischen Börsen trug auch bei, dass Peking mehr oder weniger eingeräumt hat, dass das Land sein Wachstumsziel in diesem Jahr verfehlen wird. Zugleich wurde vom Politbüro signalisiert, dass man an der Null-Covid-Politik festhalten und nur vorsichtige Schritte zur Unterstützung des angeschlagenen Immobilienmarktes unternehmen will. Daneben brachte das Telefonat zwischen den Präsidenten Xi und Biden offenbar nichts in Richtung Lockerung der wechselseitigen Strafzölle. Stattdessen warnte Xi die USA vor einer Einmischung in Taiwan. In Tokio schloss der Nikkei-225 mit 27.802 Punkten kaum verändert, auch gebremst vom deutlich gestiegenen Yen gegenüber dem auch auf breiter Front schwächeren Dollar. Aufgrund schwindender Zinserhöhungsspekulationen in den USA gehörten Bankaktien in Tokio und anderswo eher zu den Tagesverlierern. Nissan Motor verloren 4,8 Prozent nach einem Rückgang des Nettogewinns um 59 Prozent im ersten Quartal. Bei Murata Manufacturing ging es nach dem Zahlenausweis um 2,7 Prozent abwärts. Daiichi Sankyo gaben nach dem Geschäftsausweis um 1,8 Prozent nach. Der Kurs des Triebwerkbauers Hanwha Aerospace schnellte um 20 Prozent nach oben, angetrieben vom Plan, das Geschäft in das des verbundenen Rüstungsunternehmens Hanwha Defense zu integrieren, um wettbewerbsstärker zu werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

COVESTRO

reagiert auf die stark gestiegenen Energiekosten und die Abschwächung der Weltkonjunktur mit einer erneuten Senkung der Prognose: Im Gesamtjahr rechnet der Kunststoffhersteller nur noch mit einem operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro, wie er in Leverkusen mitteilte. Bislang waren hier 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro angepeilt.

ADESSO

hat nach starkem Wachstum im zweiten Quartal sein Umsatzziel für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Statt 750 bis 800 Millionen Euro werden nun 800 bis 850Millionen angepeilt, wie der IT-Dienstleister in Dortmund bekannt gab.

DEUTSCHE EUROSHOP

Der Finanzinvestor Oaktree und die Versandhaus-Familie Otto kontrollieren den Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop zu knapp 84,4 Prozent. Dies ist das Ergebnis der gemeinsamen Übernahmeofferte nach dem Ende der weiteren Annahmefrist am vergangenen Dienstag, wie das Übernahmevehikel Hercules Bidco jetzt mitteilte.

STELLANTIS

Der Stellantis-Manager Christophe Mandon wird neuer Vertriebschef für die Marken Opel und Vauxhall. Seinen Posten übernimmt Mandon, der in den vergangenen Jahren schon etliche Führungspositionen bei Groupe PSA bekleidet hat, zum 1. September, wie Opel jetzt mitteilte. Aktuell ist der Manager für das Commercial Management aller Stellantis-Marken im Nahen Osten und Afrika verantwortlich.

STO

hat seinen Finanzvorstand Rolf Wöhrle für zwei weitere Jahre an sich gebunden. Der Aufsichtsrat beschloss den Neuabschluss des Vertrages mit Wöhrle bis zum 31. August 2024, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Der Manager gehört dem Gremium seit 1. September 2010 an und ist zuständig für Finanzen, Controlling, Informationstechnologie, Interne Revision, Investor Relations, Legal und Technischer Service.

INTESA SANPAOLO

hat im zweiten Quartal trotz höherer Einnahmen weniger verdient. Allerdings übertraf die Turiner Bank die Erwartungen der Analysten deutlich.

MAERSK

Die Frachtvolumina in Schanghai kehren laut dem Reedereikonzern A.P. Moeller-Maersk auf das Niveau von vor den coronabedingten Lockdowns im April und Mai zurück. Die Nachfrage habe sich im Juli deutlich erholt.

ABBVIE

hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street erfüllt und die Jahresprognose bestätigt. Der US-Arzneimittelhersteller kündigte in einem Rechtsstreit um Opioid-Medikamente, die die Tochter Allergan einst verkauft hat, eine "mögliche Beilegung" durch Vergleich an.

CHEVRON

hat im zweiten Quartal von den höchsten Öl- und Gaspreisen seit mehr als einem Jahrzehnt profitiert und einen Rekordgewinn eingefahren.

PROCTER & GAMBLE

hat im vierten Quartal mit ihrer Gewinnentwicklung die Erwartungen an Wall Street knapp verfehlt, zumal der Konsumgüterkonzern vor einer Verlangsamung des Wachstums im laufenden Geschäftsjahr warnte.

TWITTER

Der Rechtsstreit um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk für 44 Milliarden US-Dollar wird im Oktober vor Gericht ausgetragen. Der Prozess im Delaware Chancery Court wurde für die Woche ab dem 17. Oktober terminiert.

