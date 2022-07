DAX mit starkem Freitag: Neues Monatshoch zum Monatsende. Was waren die Hintergründe und wie nachhaltig ist diese Bewegung? Befreiungsschlag im DAX Nachdem sich die Konsolidierung auf die FED-Zinsanhebung in Grenzen hielt, stieg der Index bereits am Donnerstag wieder an und machte sich auf, die Bandbreite der letzten zwei Wochen auf ...

