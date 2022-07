Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 29.07.2022 - US-Tech und schwache Konjunktur lassen Börsen steigen, bester DAX-Juli seit 6 JahrenUS-Tech und schwache Konjunktur lassen Börsen steigen, bester DAX-Juli seit 6 Jahren Die Marktteilnehmer machen sich immer mehr Sorgen um eine mögliche Rezession, deshalb rücken zwei Dinge in den Fokus: Konjunkturdaten und die Berichtssaison, also der Blick darauf, wie es den Unternehmen tatsächlich geht. Hier muss man unterscheiden zwischen Unternehmen aus den USA und aus Europa. In den USA ist der sehr starke Dollar etwas, das eher Probleme bereitet und bereiten könnte, in Europa und vor allem Deutschland ist es vor allem die Gaskrise. Beide Seiten haben eine hohe ...

