Partylaune ist aktuell bei Cancom-Aktionären angesagt. Schließlich gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 2,91 Prozent. An vier der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach oben. Besonders turbulent war es am Freitag mit einem Plus von 4,92 Prozent. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Anleger sollten Cancom also unbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...