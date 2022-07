Für Investoren ist das laufende Jahr alles andere als einfach. Die Aktienkurse vieler Unternehmen, vor allem von Technologieunternehmen, verloren seit Jahresbeginn ziemlich stark an Wert. Unsere Wirtschaft wird nämlich von einer schon lange nicht mehr so hohen Inflation heimgesucht. Und zu allem Überfluss spüren wir noch immer die Nachwehen der Coronapandemie in Form von Lieferkettenschwierigkeiten. Inmitten der vorhandenen Unsicherheiten sind wir als langfristig orientierte Investoren dennoch auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...